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Кляті питання

Почему ушел Арсен Аваков и чего ждать от Дениса Монастырского? Говорим с Романом Романюк об изменениях в МВД

Федор Попадюк, Роман Романюк — Воскресенье, 18 июля 2021, 14:23

Цього тижня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнився з посади. Він очолював міністерство більше 7 років. Він займав свою посаду у двох урядах Арсенія Яценюка, в уряді Володимира Гройсмана, Олексія Гончаренка та Дениса Шмигаля.

Аваков став міністром одразу після втечі Віктора Януковича, у той час, коли обовязки президента виконував Олександр Турчинов. Він був міністром за президентства Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Чого досяг Аваков на своїй посаді? З якими досягненнями та скандалами асоціюється Аваков? Чого він пішов та на що чекати від Дениса Монастирського, який замінив Авакова у МВС? Про все це говоримо з журналістом "Української правди" Романом Романюком.

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Кляті питання

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Почему ушел Арсен Аваков и чего ждать от Дениса Монастырского? Говорим с Романом Романюк об изменениях в МВД
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