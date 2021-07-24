Детектив НАБУ: "Защищены ли детективы от мести влиятельных фигурантов? Точно нет!"
Національне антикорупційне бюро України існує з 2015 року. Створення органу, який буде займатися корупційними справами ТОП-посадовців було однією з вимог МВФ та ЄС для отримання безвізу.
За шість років свого існування НАБУ запам’яталось великою кількістю гучних справ – "Роттердам+", рюкзаки Авакова, справа проти колишнього голови ДФС Романа Насірова, "бурштинова справа" та справа Окружного адмінсуду.
НАБУ створює чимало проблем депутатам, міністрам чи топ-менеджерам державних підприємств. Але дуже часто справи спочатку затягувались, а потім розвалювались у судах.
Зазвичай, журналісти говорять про НАБУ з директором Антикорупційного бюро Артемом Ситником і говорять про ТОП-корупцію та політичну складову.
Сьогодні ж, у новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми поговоримо зі старшим детективом НАБУ Надією про те, як вона потрапила у агентство, з чого складається її робочий день, чого не вистачає детективам для нормальної роботи, чи є на детективів тиск, та чи відчувають детективи НАБУ вигоряння, коли фігуранти їхніх справ залишаються на свободі.
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Кляті питання
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