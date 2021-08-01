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Кляті питання

В Офисе президента много конспирологических мыслей: Говорим о реакции ОП на критические публикации СМИ

Федор Попадюк, Роман Кравец — Воскресенье, 1 августа 2021, 16:39

Так склалося, що представники владних структур завжди впевнені, що все робить правильно. І критичні публікації журналістів сприймають не як погляд зі сторони, а як спроби дискредитації цих "правильних" дій влади.  

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з журналістом "Української правди" про те, чому у Офісі президента сприймають журналістів, які пишуть про Зеленського та його оточення як ворогів, які працюють по чиємусь замовленню.

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Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

Кляті питання

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