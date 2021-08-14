Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Кляті питання

Уличные протесты задавили, но протестные настроения остались: Год после начала протестов в Беларуси

Федор Попадюк — Суббота, 14 августа 2021, 19:16

Год назад, 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы, результаты которых заставили выйти сотни тысяч людей по всей стране на крупнейшие в истории современной Беларуси оппозиционные акции.

Беларусы не согласились с результатами, согласно которым Александр Лукашенко получил 80% голосов избирателей.

Как и масштаб протестов, так и жестокость действий власти, оказались неожиданными как для самих беларусов, так и для всего мира.

За этот год официальный Минск прошел путь от авторитарной власти, с которой, впрочем, допустимо вести переговоры, к нерукоподаваемой диктатуре, представляющей угрозу как для собственных граждан, так и для соседних стран.

О том, как изменилась Беларусь за год, мы говорим с беларусским социологом Геннадием Коршуновым – кандидатом социологических наук, доцентом, научным сотрудником Европейского гуманитарного университета.

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК

Больше эпизодов подкаста "Кляті питання":

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Реклама:
Виктор Кевлюк: "Противодействовать применению беспилотников на море наш противник оказался не готовым"
11 октября 2023, 18:05 — Алина Фролова
Однажды на Луне. Почему и кому россияне проиграли соревнование за спутник Земли
10 октября 2023, 18:14 — Дмитрий Симонов
"В реалиях войны искусство не может не тригерить". "Модуль временности", самый масштабный международный арт-проект года в Украине
9 октября 2023, 17:14 — Константин Дорошенко
Как была устроена оборона Юга накануне вторжения: реконструкция. Аудиоверсия
8 октября 2023, 17:34 — Соня Лукашова
От Толстого до "Ранеток": как Россия веками колонизировала наши мозги
7 октября 2023, 18:04 — Алена Куренкова, Олег Павлюк
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
12 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
185 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
32 эпизода
Хроніки економіки
39 эпизодов
УП. Вголос
32 эпизода
(не)Безпечна Країна
26 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
20 эпизодов
Культура всего
86 эпизодов
Температура — нормальная!
69 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов