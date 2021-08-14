Уличные протесты задавили, но протестные настроения остались: Год после начала протестов в Беларуси

Год назад, 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы, результаты которых заставили выйти сотни тысяч людей по всей стране на крупнейшие в истории современной Беларуси оппозиционные акции.

Беларусы не согласились с результатами, согласно которым Александр Лукашенко получил 80% голосов избирателей.

Как и масштаб протестов, так и жестокость действий власти, оказались неожиданными как для самих беларусов, так и для всего мира.

За этот год официальный Минск прошел путь от авторитарной власти, с которой, впрочем, допустимо вести переговоры, к нерукоподаваемой диктатуре, представляющей угрозу как для собственных граждан, так и для соседних стран.

О том, как изменилась Беларусь за год, мы говорим с беларусским социологом Геннадием Коршуновым – кандидатом социологических наук, доцентом, научным сотрудником Европейского гуманитарного университета.

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК

Больше эпизодов подкаста "Кляті питання":