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Кляті питання

Уличные протесты задавили, но протестные настроения остались: Год после начала протестов в Беларуси

Федор Попадюк — Суббота, 14 августа 2021, 19:16

Год назад, 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы, результаты которых заставили выйти сотни тысяч людей по всей стране на крупнейшие в истории современной Беларуси оппозиционные акции.

Беларусы не согласились с результатами, согласно которым Александр Лукашенко получил 80% голосов избирателей.

Как и масштаб протестов, так и жестокость действий власти, оказались неожиданными как для самих беларусов, так и для всего мира.

За этот год официальный Минск прошел путь от авторитарной власти, с которой, впрочем, допустимо вести переговоры, к нерукоподаваемой диктатуре, представляющей угрозу как для собственных граждан, так и для соседних стран.

О том, как изменилась Беларусь за год, мы говорим с беларусским социологом Геннадием Коршуновым – кандидатом социологических наук, доцентом, научным сотрудником Европейского гуманитарного университета.

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Кляті питання

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