"Офис, там где вы", облака и Big Data: как диджитализировать компанию
COVID-19 став справжнім викликом для бізнесу і вкотре показав: успішно працювати в складних умовах можуть лише ті компанії, які швидко адаптуються. В ритейлі, банківській сфері та деяких окремих бізнесах ще 5 років тому використовували хмарні технології. А сьогодні — це must have для більшості компаній.
Які рішення для командної роботи та організації бізнес-процесів вийшли на передній план сьогодні? Як вони заощаджують час, ресурси і яку користь приносять загалом?
Які інновації допомагають бізнесу залучати й утримувати клієнтів? Як дізнаватися про них більше, щоб комунікація ставала точнішою, а промокампанії — результативнішими?
А також — чи є шанс у українських міст стати справді "розумними"?
Про це та інше в новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо з директором з розвитку нових напрямків бізнесу в "Київстар" Іллєю Польшаковим.
Подкаст виходить за підтримки компанії "Київстар".
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Кляті питання
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