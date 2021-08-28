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Кляті питання

"Офис, там где вы", облака и Big Data: как диджитализировать компанию

Федор Попадюк — Суббота, 28 августа 2021, 17:50

COVID-19 став справжнім викликом для бізнесу і вкотре показав: успішно працювати в складних умовах можуть лише ті компанії, які швидко адаптуються. В ритейлі, банківській сфері та деяких окремих бізнесах ще 5 років тому використовували хмарні технології. А сьогодні — це must have для більшості компаній.

Які рішення для командної роботи та організації бізнес-процесів вийшли на передній план сьогодні? Як вони заощаджують час, ресурси і яку користь приносять загалом?

Які інновації допомагають бізнесу залучати й утримувати клієнтів? Як дізнаватися про них більше, щоб комунікація ставала точнішою, а промокампанії — результативнішими?

А також — чи є шанс у українських міст стати справді "розумними"?

Про це та інше в новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо з директором з розвитку нових напрямків бізнесу в "Київстар" Іллєю Польшаковим.

Подкаст виходить за підтримки компанії "Київстар".

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Продукти і послуги, про які ми говоримо в подкасті, ви знайдете за посиланням. 

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

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Кляті питання

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