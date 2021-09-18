Каким правительство видит бюджет на 2022 год? Говорим с журналистом Ярославом Винокуровым

Цього тижня кабінет міністрів ухвалив державний бюджет на 2022 рік. Чи не вперше цей документ готувався міністерством фінансів в атмосфері тотальної утаємниченості. Цифри до останнього тримали в таємниці – члени уряду, в тому числі прем'єр–міністр Денис Шмигаль, на руки отримали майбутній кошторис лише перед самим засіданням.

Справа залишилась за малим – щоб проєкт бюджету ухвалили депутати не дуже сильно його перекроївши своїми хотілками.

Як ухвалюється бюджет? За рахунок чого він наповнюється? І які особливості цьогорічного бюджету? Про все це ми поговорили з журналістом "Економічної правди" Ярославом Вінокуровим.

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