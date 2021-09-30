Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Кляті питання

Эволюция лексики: почему мы так больше не говорим?

Федор Попадюк — Четверг, 30 сентября 2021, 15:20

"Еволюція лексики: чому ми так більше не говоримо" - третя надважлива тема нашого подкасту. Бо жива мова завжди дихає, змінюється та отримує нові смисли. Більш того, якщо те чи інше слово було нормою років 20 тому, то зараз воно може бути образливим для певної групи людей.

Чому варто відслідковувати зміни? Яку силу має слово? І що сучасна людина має видалити зі свого словника?

Про все говоримо з письменником, перекладачем та співзасновником YouTube-каналу "Твоя Підпільна Гуманітарка" Євгеном Ліром та з головним редактором Platfor.ma та ведучим подкасту "Дикі мандри" на Радіо НВ Юрієм Марченком.

Цей епізод подкасту виходить в рамках проєкту "Форум лідерів думок" у партнерстві з проєктом "Fake X" за підтримки агенції з міжнародного розвитку USAID в Україні.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Реклама:
Как война изменила рынок топлива и что будет с ценами в ближайшее время?
20 июля 2023, 16:07 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Питер Померанцев: "Зацикленность России на манипуляции информацией - одновременно ее сила и слабость"
19 июля 2023, 21:25 — Алина Фролова
Как нужно относиться к Венгрии и что такое "танец павлина" от Орбана
18 июля 2023, 17:45 — Олег Павлюк
"Принудительная российская паспортизация повторяет нацистскую практику фольксдойче". Роль и место Украины во Второй мировой войне
17 июля 2023, 17:23 — Константин Дорошенко
Если ситуация с БпЛА не изменится, через год нам придется сесть за стол переговоров. FPV-дроны и их роль в войне. Аудиоверсия
16 июля 2023, 17:09 — Рустем Халилов
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
6 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
176 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
24 эпизода
Хроніки економіки
28 эпизодов
УП. Вголос
27 эпизодов
(не)Безпечна Країна
17 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
74 эпизода
Температура — нормальная!
65 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов