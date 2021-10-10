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Кляті питання

Увольнение Разумкова – это последний шаг к разрыву со "старым" Зеленским

Федор Попадюк, Роман Романюк — Воскресенье, 10 октября 2021, 14:53

6 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

"Дмитро Олександрович, на мій погляд, відступив від загальних принципів, більше не є членом нашої команди і відповідно не може представляти нашу партію на такій високій посаді", - такими словами голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко публічно відчитав Разумкова у Раді перед голосуванням за його відставку.  

За відставку Разумкова проголосували 284 депутати – 215 "слуг", 20 нардепів "Батьківщини", 18 нардепів партії "Довіра", 19 нардепів "За майбутнє", частина "Голосу" (6 нардепів) та 6 позафракційних.

Як Разумков потрапив у "Слугу народу"? Яким спікером він був? Через що виник конфлікт з Зеленським та яке політичне майбутнє його чекає? Про все говоримо з журналістом "Української правди" Романом Романюком.

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Кляті питання

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