Глобальная проблема Киева в том, что городские власти – это представители бизнеса. Говорим о проблемах с урбанистикой в столице
Протягом декількох останніх десятиріч столиця України дуже активно розросталася: і територіально, і кількісно. Однак, у цьому випадку ріст аж ніяк не можна ототожнювати з розвитком.
Той Київ, який ми бачимо сьогодні, – це наслідок дій величезної кількості подразників, серед усього масиву яких можна виділити два ключові.
Перший – недалекоглядність столичних менеджерів та відсутність довгострокової стратегії розвитку міста. Другий – жага до збагачення та корумпованість, що передається в органах місцевого самоврядування від скликання до скликання.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з депутаткою Київради Євгенією Кулебою, юристкою ГО "Мапа реновації" Наталею Массаловою та журналістом "Економічної правди" Олександром Колесніченком говоримо про забудовницьке лобі у Київській міській раді, проблеми з інфраструктурою у спальних районах столиці та те, яким може стати місто, якщо вже зараз нічого не змінювати.
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Кляті питання
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