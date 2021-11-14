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Кляті питання

Глобальная проблема Киева в том, что городские власти – это представители бизнеса. Говорим о проблемах с урбанистикой в столице

Федор Попадюк, Анна Хивренко — Воскресенье, 14 ноября 2021, 12:23

Протягом декількох останніх десятиріч столиця України дуже активно розросталася: і територіально, і кількісно. Однак, у цьому випадку ріст аж ніяк не можна ототожнювати з розвитком. 

Той Київ, який ми бачимо сьогодні, – це наслідок дій величезної кількості подразників, серед усього масиву яких можна виділити два ключові.

Перший – недалекоглядність столичних менеджерів та відсутність довгострокової стратегії розвитку міста. Другий – жага до збагачення та корумпованість, що передається в органах місцевого самоврядування від скликання до скликання.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з депутаткою Київради Євгенією Кулебою, юристкою ГО "Мапа реновації" Наталею Массаловою та журналістом "Економічної правди" Олександром Колесніченком говоримо про забудовницьке лобі у Київській міській раді, проблеми з інфраструктурою у спальних районах столиці та те, яким може стати місто, якщо вже зараз нічого не змінювати.

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Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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