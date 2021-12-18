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Кляті питання

Чтобы быть эффективными в В2В-бизнесе, следует понимать ключевые потребности своих клиентов

Федор Попадюк — Суббота, 18 декабря 2021, 19:06

В сучасних умовах бізнес, який хоче існувати довго та розвиватись, мусить постійно адаптуватись до нової реальності та нових запитів клієнтів. 

Так, компанія "Київстар", яка починала як телекомунікаційний оператор з послугами мобільного зв’язку, сьогодні має в своєму портфелі  багато інших сервісів як для звичайних користувачів, так і для бізнесу - інтернет, телебачення, хмарні рішення, Big Data тощо.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання", разом з Костянтином Вечором, директором з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар, ми поговоримо про еволюцію компанії з мобільного оператора в українського IT-гіганта, про сучасні та корисні B2B-рішення для різних бізнесів і навіть державних установ та про те, як взагалі робити успішний B2B-бізнес.

Епізод виходить за підтримки "Київстар". 

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Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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