Чтобы быть эффективными в В2В-бизнесе, следует понимать ключевые потребности своих клиентов
В сучасних умовах бізнес, який хоче існувати довго та розвиватись, мусить постійно адаптуватись до нової реальності та нових запитів клієнтів.
Так, компанія "Київстар", яка починала як телекомунікаційний оператор з послугами мобільного зв’язку, сьогодні має в своєму портфелі багато інших сервісів як для звичайних користувачів, так і для бізнесу - інтернет, телебачення, хмарні рішення, Big Data тощо.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання", разом з Костянтином Вечором, директором з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар, ми поговоримо про еволюцію компанії з мобільного оператора в українського IT-гіганта, про сучасні та корисні B2B-рішення для різних бізнесів і навіть державних установ та про те, як взагалі робити успішний B2B-бізнес.
Епізод виходить за підтримки "Київстар".
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Кляті питання
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