Дело против Порошенко: Обвиняя бывшего президента в госизмене, следствие должно быть максимально осторожным с доказательствами

20 грудня правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.

Окрім того, в Офісі генпрокурора підписали клопотання про арешт Порошенка, а Печерський суд столиці дозволив його затримати, щоб доставити його в суд для обрання запобіжного заходу.

Про докази слідства наразі відомо мало. Публічно СБУ заявила, що спирається на такі основні матеріали: стенограму засідання РНБО, з якого почалась ця історія, прослушку розмов Віктора Медведчука з бойовиками та російськими чиновниками, покази неназваних свідків "про особисте втручання Порошенка" в скасування та налагодження поставок, висновки експертизи, що підтверджує шкоду нацбезпеці.

Сам Порошенко зараз не в Україні, і заявив що повернеться в Україну у першій половині січня.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо про справу проти Порошенко разом з журналістами "Української правди" Сонею Лукашовою та Романом Романюком.

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