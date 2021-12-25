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Кляті питання

Дело против Порошенко: Обвиняя бывшего президента в госизмене, следствие должно быть максимально осторожным с доказательствами

Федор Попадюк, Соня Лукашова, Роман Романюк — Суббота, 25 декабря 2021, 16:47

20 грудня правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.

Окрім того, в Офісі генпрокурора підписали клопотання про арешт Порошенка, а Печерський суд столиці дозволив його затримати, щоб доставити його в суд для обрання запобіжного заходу.

Про докази слідства наразі відомо мало. Публічно СБУ заявила, що спирається на такі основні матеріали: стенограму засідання РНБО, з якого почалась ця історія, прослушку розмов Віктора Медведчука з бойовиками та російськими чиновниками, покази неназваних свідків "про особисте втручання Порошенка" в скасування та налагодження поставок, висновки експертизи, що підтверджує шкоду нацбезпеці.

Сам Порошенко зараз не в Україні, і заявив що повернеться в Україну у першій половині січня.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо про справу проти Порошенко разом з журналістами "Української правди" Сонею Лукашовою та Романом Романюком.

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Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

Кляті питання

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