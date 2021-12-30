"Бронзовение" Зеленского, кризис легитимности и СНБО как Офис простых решений: Итоги 2021 года в подкасте "Кляті питання"

2021 рік був дуже багатим на події. Початок масової вакцинації, санкції проти Козака та Медведчука, РНБО – як головний державний орган, святкування 30 років Незалежності, відставка Авакова, повільний розвал "Слуги народу" та швидкий розвал "Голосу", можлива військова ескалація щодо України збоку Росії. Це тільки мала частина усіх подій, за якими слідкували українці цього року.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання", разом з журналістом УП Романом Романюком та виконавчим директором Центру спільних дій Андрієм Андрушківим, підбиваємо підсумки року та згадуємо головні провали та досягнення.

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Що у подкасті?

4:21 – Чим запам'ятався 2021 рік?

7:23 – "Голова фракції випадкових людей переживає, що випадкові люди прийдуть у владу"

8:45 – 30 років Незалежності України

12:10 – "Суди замінені Радою безпеки і оборони", а суддів звільняють скасовуючи укази про призначення

15:54 – Які події 2021 року можуть перетворитись на великі кризи у майбутньому?

20:40 – "Проблема Зеленського не в тому, що він в чомусь не розбирається, а в тому, що навколо нього все менше людей, які в чомусь розбираються"

23:30 – Чи буде наступного року енергетична криза?

27:20 – Що хорошого відбулось у 2021 році?

33:00 – Говоримо про деолігархізацію, Медведчука та Порошенка

41:29 – Говоримо про відставку Авакова

46:47 – Говоримо про розвал "Голосу"

49:50 – Люди та події року, побажання до 2022 року.

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