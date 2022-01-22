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Кляті питання

Дело о конкретных нарушениях превращается в политическое шоу: Говорим о суде над Порошенко

Федор Попадюк, Роман Романюк, Соня Лукашова — Суббота, 22 января 2022, 20:57

17 грудня слідчі Державного бюро розслідувань спробували вручити повістку про виклик на допит колишньому президентові Петру Порошенку, однак він проігнорував їх та втік.

Фактично, з цього моменту почалась публічна частина "вугільної справи", у якій лідер "Європейської солідарності" проходить як підозрюваний. Вже 20 грудня ДБР заявило, що оголосило підозру у державній зраді Порошенку, який знаходився закордоном.

Впродовж місяця Офіс президента в координації з ДБР, СБУ та Офісом генпрокурора усіма силами нагнітали атмосферу довкола Порошенка. Сам Порошенко обіцяв повернутись в України "за своїм графіком", а його соратники розповідали про переслідування опозиції.

Врешті решт, колишній президент повернувся в Україну 17 січня, щоб прийти на засідання у Печерський суд, де йому мали обрати запобіжний захід. Однак, рішення було ухвалено тільки 19 січня, коли суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Який сценарій щодо Порошенка планували на Банковій і що пішло не за планом? Що треба знати про суддю Соколова, який розглядав справу п’ятого президента? Як проходив розгляд справи? Чому Порошенка підтримала частина депутатів фракції "Голос"? Та який сумний висновок можна зробити з побаченого цього тижня?

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо про суд над Порошенком разом з журналістами УП Романом Романюком та Сонею Лукашовою.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати?

Що у подкасті? 

2:14 – У чому ДБР звинувачує Порошенка?

3:43 – Хто в ОП опікувався кейсом Порошенка?

8:48 – Чому справу Порошенка розглядав Печерський суд?

9:22 – Що треба знати про суддю Соколова, який розглядав справу п’ятого президента?

12:35 – Якою була задумка ОП щодо Порошенка і що пішло не так?

14:53 – Що треба знати про суддю Родіона Кірєєва? та як його доля могла вплинути на рішення щодо Порошенка?

17:55 – Які ще додаткові фактори могли вплинути на рішення судді?

20:18 – Що, взагалі, відбувалось у суді під час розгляду справи Порошенка?

23:45 – Що таке запобіжний захід та чому не треба усіх саджати у СІЗО?

28:46 – Чому той факт, що Медведчук під домашнім арештом, а Порошенко ні – це проблема для влади?

29:21 – Чи означає обрання запобіжного заходу визнанням підозри?

31:06 – Як Порошенко створює образ лідера об’єднаної опозиції?

33:10 – В чому головна проблема цієї історії?

Більше епізодів подкасту "Кляті питання": 

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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