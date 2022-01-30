Почему "тревожный чемоданчик" нужно переименовать?
Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст "Кляті питання", подкаст, у якому я цього тижня хворію на коронавірус, а записати повноцінний епізод я не встиг, бо не мав сил.
Тому, пропоную цього тижня послухати мої роздуми про те, чому "тривожну валізку" треба перейменувати у "безтурботний рюкзак" і чим це має допомогти нам усім менше панікувати у ці непрості часи.
Повноцінний епізод вийде вже наступного тижня, тож не хворійте і бувайте здорові!
Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти
Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати?
Більше епізодів подкасту "Кляті питання":
Кляті питання
Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.
Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах