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Кляті питання

Система будет серьезнее работать над тем, чтобы о ее преступлениях не узнали: Обсуждаем ДТП с Трухиным

Федор Попадюк, Михаил Ткач — Воскресенье, 6 февраля 2022, 10:31

"Давай я тихенько в ліс піду", "Ми потім знайдемося та я тобі віддячу" – ці та інші вислови депутата фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна вже стали крилатими та розійшлись на меми після того, як "Українська правда" оприлюднила розслідування з ДТП за участю Трухіна.

На відео з нагрудної камери поліцейського, зафіксовано, як Трухін хотів залишити місце ДТП і запевняв правоохоронця, що може вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира. 

Хоча ще у грудні нардеп казав, що справа з приводу ДТП – це не його справа. А за півроку ДБР так і не просунулось у розслідуванні цієї справи.

Не зважаючи на те, що генпрокурор Ірина Венедіктова відкрила ще одне кримінальне провадження щодо ДТП, а 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу", ніяких серйозних наслідків щодо Трухіна немає.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з журналістом УП Михайлом Ткачем, говоримо про Трухіна, про те, чим він відомий, про реакцію на розслідування з боку влади, про те, чому цієї реакції недостатньо та про те, що порушення закону та спроби це якось зам’яти – стає системною поведінкою "слуг".

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Кляті питання

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