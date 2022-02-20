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Кляті питання

Кто в окружении Путина хочет открытой войны с Украиной? Говорим с российским социологом Константином Гаазе

Федор Попадюк, Алина Рыбальченко — Воскресенье, 20 февраля 2022, 10:00

"Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а Росія – що не хоче нападати. Хтось із нас бреше. Це – ще не аксіома, але вже не гіпотеза", - заявив вчора президент Володимир Зеленський у своїй промові під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Попри постійні заяви Росії про те, що вона не хоче нападати, вона продовжує стягувати війська до кордонів, блокувати Азовське і Чорне море, заявляти про українські снаряди на своїй території.

При цьому, західні партнери, зокрема США, постійно кажуть про те, що напад Росії на Україну от-от має відбутись, треба тільки привід, який можна створити штучно.  

У цьому контексті, автора подкасту "Кляті питання" Федора Попадюка цікавить одне питання – а чи дійсно Росія хоче відкритої війни і готова піти на бомбардування Києва та інших Українських міст? І чи є хтось в оточенні президента Росії Володимира Путіна, хто виступає проти чи хоча б розуміє руйнівні наслідки втілення подібних планів?

Щоб з’ясувати це, у новому епізоді подкасту "Кляті питання", говоримо з російським соціологом та політичним оглядачем Костянтином Гаазє про те, як влаштована російська політична система, хто в російському керівництві хоче війни, чому Путін вважає що кордони України – це предмет торгу з колективним Заходом та що чекає на Росію у разі визнання самопроголошених республік.

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