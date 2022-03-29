Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Кляті питання

Эта война против путина — это наш окончательный Майдан

Федор Попадюк, Роман Романюк — Вторник, 29 марта 2022, 10:43
УНІАН

З кінця минулого року розвідка США через американські ЗМІ почала голосно і наполегливо говорити про те, що росія планує повномасштабне вторгнення в Україну. Незважаючи на демонстративно наочну підготовку росії до війни, постійні попередження від західних партнерів, повірити у це було досить важко кожному з нас.

Аж до ранку 24 лютого, коли перші російські ракети вдарили по Києву, Харкову та іншим містам.

Щоб нам не пророкували західні партнери у перші дні війни, вже більше місяця українці чинять опір, який надихає весь демократичний світ.  

"Зараз відбувається наш остаточний Майдан. І в 2004, і в 2013 роках наші Майдани були по суті проти путіна. Тому що перший раз його ставленик мав стати президентом, і другий раз той самий ставленик хотів розвернути країну і піти в обійми до путіна. І ця війна проти путіна — це наш остаточний Майдан", - говорить журналіст УП Роман Романюк.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ведучий подкасту Федір Попадюк та Роман Романюк обговорили перший місяць війни, про те, чим здивував український народ, як армія відбила перші атаки і чому найважче ще попереду, чому путін ближче до Сталіна, ніж до Гітлера, і як Зеленський намагається міняти суспільну думку в європейських країнах.  

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати?

Слухайте також:

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Реклама:
План на 50 миллиардов евро: как и когда Украина получит деньги от ЕС?
9 ноября 2023, 15:02 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Динозавры отдыхают. О чем рассказывают скелеты и отпечатки животных в центре Киева
7 ноября 2023, 15:52 — Дмитрий Симонов
Тактическая медицина и ваше здоровье в армии. Говорим о базе с боевым медиком
6 ноября 2023, 15:26 — Наталья Бушковская
Мобилизация или альтернативная реальность? Как государство (не) рекрутирует в армию. Аудиоверсия
5 ноября 2023, 15:40 — Рустем Халилов, Михаил Кригель, Ольга Кириленко
Друзья Путина во главе Словакии. Разбираемся в антиукраинских заявлениях нового премьера Роберта Фицо
4 ноября 2023, 14:07 — Алена Куренкова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Головна обсерваторія
14 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
191 эпизод
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
36 эпизодов
Хроніки економіки
44 эпизода
УП. Вголос
35 эпизодов
(не)Безпечна Країна
28 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
20 эпизодов
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
71 эпизод
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов