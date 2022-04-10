Наша финансовая система выстояла и это уже большая победа. Говорим про госфинансы в условиях войны

З початком війни з Росією, українська фінансова система зазнала важкого удару, але вистояла.

Попри зупинку роботи багатьох бізнесів, знищення підприємств, блокаду морських портів та проблеми з податковими та митними надходженнями, повної зупинки української економіки не відбулося. Бізнеси працюють там, де можуть, економіка пристосовується до умов війни, а курс долару не злетів до небес.

Що важливіше, держава продовжує фінансувати не тільки армію, а й виплачувати пенсії та зарплати, обслуговувати державні та місцеві борги.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання", разом з журналістом "Економічної правди" Ярославом Вінокуровим говоримо про те, як працюють державні фінанси в умовах війни, де держава бере гроші та на що їх витрачає, чи покривають іноземні запозичення усі наші потреби, чи можливий дефолт та який у нас запас міцності.

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