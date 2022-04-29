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Кляті питання

Встреча в Рамштайне, "теракты" в Приднестровье, оборона Донбасса – главное о войне этой недели

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 29 апреля 2022, 13:52

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією. Цього тижня говоримо про наступне:

  • Чому стратегічна зустріч Консультативної групи щодо оборони України, яка відбулась цього тижня на авіабазі  ВПС США "Рамштайн" у Німеччині, має ознаки історичної та важливої для досягнення перелому у війні з РФ?
  • Що стоїть за серією вибухів у Придністров’ї та як Росія намагається спровокувати Україну напасти на невизнану республіку?
  • Що змінилось на фронтах за тиждень та як розгортається битва за Донбас?
  • Також у цьому епізоді ми поговорили про випадкові вибухи на території РФ, спроби окупантів проголосити "ХНР"у Херсонській області та про те, які шанси, що Путін наважиться на використання ядерної зброї.

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Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати?

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Кляті питання

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