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Кляті питання

Нам говорили, что Украины уже нет: История Елены, которая выбралась из Мариуполя

Федор Попадюк — Воскресенье, 8 мая 2022, 20:09

"Хто виходить із Маріуполя, каже, що це пекло, а на "Азовсталі" – ще гірше. Що може бути гірше пекла? А воно є, і ця фортеця називається "Азовсталь", - казав в інтерв'ю УП мер Маріуполя Вадим Бойченко.

До 24 лютого Маріуполь був гарним та прогресивним містом на березі Азовського моря. Поки окуповані Донецьк та Луганськ повільно помирали, Маріуполь квітнув.  

За 74 дні війни Росія знищила місто. Вбила тисячі мирних мешканців. Зруйнувала життя кожному мешканцю міста.

Маріуполь повністю блокований окупантами. Останньою фортецею залишається територія заводу "Азовсталь", у якому бійці "Азова" та морської піхоти і по сьогоднішній день тримають оборону, немаючі змоги вийти чи хоча б евакуювати поранених бійців. 

Цього тижня з "Азовсталі" розпочалась евакуація цивільних – так, у вівторок в Запоріжжя прибули перші колони з людьми, які рятувались від обстрілів на території заводу – їх історії ви можете прочитати за посиланням.  

Але дуже багато людей залишається і по за межами Азовсталі. Вони також хочуть вирватись з міста, але не усі мають змогу – окупанти охоче випускають людей у Росію, але заважають виїзду на контрольовані Україною території, змушуючи спочатку пройти жорстку та тривалу фільтрацію у таборі в Мангуші.

Деяким, все ж вдається вирватись з міста. У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми розповімо історію Олени, яка два місяці прожила під постійними обстрілами, але все ж змогла виїхати з Маріуполя разом зі своїм 15-річним сином.

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Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати?

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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