Почему переговоры с Россией остановились и как на это повлияли Буча и Борис Джонсон? Говорим с Романом Романюком
Перемовини з Росією щодо можливої мирної угоди активно обговорювались у перший місяць війни. Але після того, як українці та світ побачили, звірства російських окупантів у Бучі та Маріуполі, стало зрозуміло, що єдині перемовини з росіянами можуть стосуватись тільки того, яким маршрутом вони поїдуть на трибунал у Гаагу. І перемовини призупинились.
Також, на призупинення переговорного процесу вплинув візит в Київ прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який приїхав з меседжем про те, що Путін – воєнний злочинець і його треба дотискати.
Фактично, з того моменту, перемовини стали на паузу. 21 травня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що його зустріч з російським президентом Володимиром Путіним точно відбудеться, але наразі невідомо, в якому форматі й коли.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" журналіст УП Роман Романюк розповідає про те, як переговорний процес з Росією зайшов у глухий кут, в який момент колективний захід зрозумів, що Росія може та має програти та чому Захід все ще не достатньо повороткий у питанні поставки зброї.
Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти
Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати?
Більше епізодів подкасту:
Кляті питання
Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.
Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах