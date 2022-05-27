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Кляті питання

Нам действительно сейчас стало очень тяжело: Главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 27 мая 2022, 14:07

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про наступне:

  • Які підсумки зустрічі "Рамштайн-2"?
  • На скільки зараз важка ситуація на фронтах в цілому?
  • Що відбувається у Сєвєродонецьку?
  • Росіяни будують лінії оборони на окупованих територіях: про що це свідчить?
  • Що там навчання у Білорусі?

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

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