Какова политическая жизнь в условиях войны? Говорим с Романом Кравцом

З 24 лютого, немає нічого важливішого за оборону країни. І у той момент, коли в сторону Києва та інших міст полетіли перші російські ракети, українське політичне життя з усіма його складовими, стало питанням другорядним. Через що усі суперечки минулого перестали бути на часі.

Якийсь час здавалося, що політика повернеться у наше життя тільки після перемоги. Але, так само як оживає життя у містах, де не ведуться активні бойові дії, по трохи оживає і політичне життя.

Чи є політика під час війни? Як працює Верховна Рада в умовах воєнного стану? На що перетворилась фракція ОПЗЖ? І чи думає хтось про політичне майбутнє? Про все це говоримо у новому епізоді подкасту "Кляті питання" з журналістом УП Романом Кравцем.

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