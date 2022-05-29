Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop
Кляті питання

Какова политическая жизнь в условиях войны? Говорим с Романом Кравцом

Федор Попадюк, Роман Кравец — Воскресенье, 29 мая 2022, 15:23

З 24 лютого, немає нічого важливішого за оборону країни. І у той момент, коли в сторону Києва та інших міст полетіли перші російські ракети, українське політичне життя з усіма його складовими, стало питанням другорядним. Через що усі суперечки минулого перестали бути на часі.

Якийсь час здавалося, що політика повернеться у наше життя тільки після перемоги. Але, так само як оживає життя у містах, де не ведуться активні бойові дії, по трохи оживає і політичне життя.

Чи є політика під час війни? Як працює Верховна Рада в умовах воєнного стану? На що перетворилась фракція ОПЗЖ? І чи думає хтось про політичне майбутнє? Про все це говоримо у новому епізоді подкасту "Кляті питання" з журналістом УП Романом Кравцем.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати?

Більше епізодів подкасту: 

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Какова политическая жизнь в условиях войны? Говорим с Романом Кравцом
29 мая 2022, 15:23 — Федор Попадюк, Роман Кравец
Нам действительно сейчас стало очень тяжело: Главное о войне за неделю
27 мая 2022, 13:07 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Почему переговоры с Россией остановились и как на это повлияли Буча и Борис Джонсон? Говорим с Романом Романюком
22 мая 2022, 22:48 — Федор Попадюк, Роман Романюк
Северодонецк сейчас – это самая горячая точка. Главное о войне за неделю
20 мая 2022, 13:34 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Родитель в условиях войны: как понять, что все делаешь правильно. Разговор с психотерапевтом
19 мая 2022, 15:29 — Наталья Бушковская
Все подкасты...
Каналы
Українські 90-ті
6 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Кляті питання
97 эпизодов
Я не встигаю!
13 эпизодов
Температура — нормальная!
47 эпизодов
Один одному
4 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
У тіні
1 эпизод
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Ок и шо?
62 эпизода
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
Ранкова доза
13 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов