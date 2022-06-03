Северодонецк, РСЗО от США, Дворников, "куда-то исчез" - главное о войне за неделю
— Пятница, 3 июня 2022, 19:02
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня говоримо про наступне:
- Що зараp відбувається у Сєвєродонецьку?
- Що відбувається на Херсонському напрямку?
- Куди зник російський генерал Олександр Дворніков?
- Чому почали говорити про повторний наступ на Київ?
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Кляті питання
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