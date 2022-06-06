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Кляті питання

Журналистика – это о служении обществу: Как работают медиа в условиях войны?

Федор Попадюк — Понедельник, 6 июня 2022, 16:59

Від початку російського вторгнення, за даними Національної спілки журналістів України, окупанти вбили понад 30 українських та іноземних медійників. Частина з них загинула, захищаючи Україну в лавах ЗСУ, деякі - під час обстрілів мирних міст, інші були вбиті окупантами у зоні бойових дій саме під час щоденної журналістської роботи.

6 червня в Україні відзначають день журналіста. У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми вирішили поговорити з кількома редакторами та журналістами про роботу в умовах повномасштабного вторгнення, про роботу в зоні бойових дій, та про те, як працюють редакції, які виїхали з окупованих територій.

У цьому подкасті ви почуєте: редакторку "Української правди" Севгіль Мусаєву, українську журналістку, яка співпрацює з західними медіа Тетяну Козирєву, журналіста Юрія Бутусова та редактора херсонського видання "Мост" Сергія Нікітенка.

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Більше епізодів подкасту: 

Кляті питання

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Журналистика – это о служении обществу: Как работают медиа в условиях войны?
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