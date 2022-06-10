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Кляті питання

Уличные бои в Северодонецке, "Крабы" и другое оружие, Лукашенко хвалит ВСУ – главное о войне на этой неделе

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 10 июня 2022, 16:54

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про наступне:

  • Вуличні бої у Сєвєродонецьку – що відбуває;
  • Окупанти перекидають на Донбас сили з інших напрямків;
  • Польські САУ "Краб" та інша зброя від західних партнерів;
  • "Українські військові знесуть голову будь-кому" – як міняється риторика самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина": 

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Уличные бои в Северодонецке, "Крабы" и другое оружие, Лукашенко хвалит ВСУ – главное о войне на этой неделе
10 июня 2022, 16:54 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
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