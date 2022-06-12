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Кляті питання

Из-за войны растут цены. Что государство делает для того, чтобы их удержать?

Федор Попадюк, Ярослав Винокуров — Воскресенье, 12 июня 2022, 15:24

Повномасштабне вторгнення Росії має великий вплив на економіку України. Окупація півдня, знищення складів, нафтосховищ та важливої інфраструктури, все це впливає і на зростання цін. Так, інфляція в Україні у травні прискорилася до 18% у річному вимірі з 16,4% місяцем раніше.

Держава — у особі кабінету міністрів та національного банку намагається якось стримувати інфляцію. Наприклад, нещодавнє підняття Нацбанком облікової ставки з 10% до 25% мало на меті в тому числі пригальмувати економіку та знизити інфляцію.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо з журналістом Економічної правди Ярославом Винокуровим про підвищення цін, про те, чому так сильно виріс курс долара, про те, навіщо НБУ підняв облікову ставку та як це вплине на економіку.

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Кляті питання

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