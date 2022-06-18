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Кляті питання

Рамштайн-3, смерть героев, бои в Северодонецке, российские кураторы оккупированных территорий – главное о войне на этой неделе

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 18 июня 2022, 17:38

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про наступне:

  • Чим закінчилась зустріч Рамштайн-3 та скільки зброї нададуть Україні?
  • Давид Арахамія заявив про 500 загиблих українських воїнів на день: чи справді гине так багато?
  • Яка ситуація у Сєвєродонецьку та на інших напрямках?
  • Хто такий Сергій Кірієнко, який зараз "опікується" захопленими українськими територіями?

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина": 

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Рамштайн-3, смерть героев, бои в Северодонецке, российские кураторы оккупированных территорий – главное о войне на этой неделе
18 июня 2022, 17:38 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
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