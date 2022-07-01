Бои за Лисичанск, Змеиный и "жест доброй воли", ракетные обстрелы, смена российского командования – главное про войну на этой неделе
Бої за Лисичанськ, Зміїний та "жест доброй воли", ракетні обстріли, зміна російського командування – головне про війну цього тижня
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня говоримо про наступне:
- Що відбувається у Лисичанську?
- Як та чому окупанти залишили острів Зміїний?
- Чому збільшилась кількість ракетних обстрілів українських міст?
- Що треба знати про зміну командування російських війск?
- Чим для України важливий саміт НАТО?
- Чому треба уважно слідкувати за навчаннями у Білорусі?
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Кляті питання
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