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Кляті питання

Бои за Лисичанск, Змеиный и "жест доброй воли", ракетные обстрелы, смена российского командования – главное про войну на этой неделе

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 1 июля 2022, 17:51

Бої за Лисичанськ, Зміїний та "жест доброй воли", ракетні обстріли, зміна російського командування – головне про війну цього тижня

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про наступне:

  • Що відбувається у Лисичанську?
  • Як та чому окупанти залишили острів Зміїний?
  • Чому збільшилась кількість ракетних обстрілів українських міст?
  • Що треба знати про зміну командування російських війск?
  • Чим для України важливий саміт НАТО?
  • Чому треба уважно слідкувати за навчаннями у Білорусі?

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина": 

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Бои за Лисичанск, Змеиный и "жест доброй воли", ракетные обстрелы, смена российского командования – главное про войну на этой неделе
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