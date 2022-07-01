Бои за Лисичанск, Змеиный и "жест доброй воли", ракетные обстрелы, смена российского командования – главное про войну на этой неделе

Бої за Лисичанськ, Зміїний та "жест доброй воли", ракетні обстріли, зміна російського командування – головне про війну цього тижня

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне:

Що відбувається у Лисичанську?

Як та чому окупанти залишили острів Зміїний?

Чому збільшилась кількість ракетних обстрілів українських міст?

Що треба знати про зміну командування російських війск?

Чим для України важливий саміт НАТО?

Чому треба уважно слідкувати за навчаннями у Білорусі?

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