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Кляті питання

Оккупация Лисичанская, "оперативная пауза", уничтожение складов российских войск - главное о войне на этой неделе

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 8 июля 2022, 18:42

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про наступне:

  • Чому окупація Лисичанська відбулась так швидко?
  • Чи можна говорити про оперативну паузу?
  • На яких напрямках будуть йти активні бойові дії?
  • Як відбувалось знищення складів російських військ?
  • Як Росія намагається завадити постачанню зброї для України від західних партнерів?

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина": 

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Оккупация Лисичанская, "оперативная пауза", уничтожение складов российских войск - главное о войне на этой неделе
8 июля 2022, 18:42 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
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