Почему легализация однополых браков актуальна? Говорим с ЛГБТ+ активисткой Еленой Шевченко
9 липня електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів на сайті президента України набрала понад 25 тисяч підписів, які необхідні для її розгляду главою держави.
Звернення з’явилося на сайті глави держави 3 червня 2022 року.
"У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар", – йдеться в описі петиції.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з головою ГО "Інсайт" та ЛГБТ+ активісткою Оленою Шевченко про те, чому легалізація одностатевих шлюбів є на часі, навіщо це потрібно та за яким сценарієм це може піти.
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Кляті питання
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