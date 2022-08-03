Победа Украины в войне с РФ для Китая может быть наиболее негативным сценарием — Юрий Пойта
Позицію Китаю у війні України з Росією важко назвати однозначною. З одного боку, КНР визнає Україну в її міжнародно визнаних кордонах, висловлює слова підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, та утримується від прямої військової допомоги Росії.
Але разом з тим, голосує проти українських резолюцій в Генасамблеї ООН, не засуджує агресивні дії Росії проти України, розповсюджує російську пропаганду та посилює стратегічне партнерство з Москвою.
При цьому глобальні наслідки війни негативно впливають і на Китай, який, маючи вагомий вплив на РФ, міг би вплинути на РФ, допомігши деескалації конфлікту.
Якою є позиція Китаю що до війни між Україною та Росією? Чи міг би Китай вплинути на РФ ? Чому Китай зараз активно вивчає досвід російсько-української війни? І чому перемога України для Китаю може бути найбільш негативним сценарієм?
Про все це говоримо у новому епізоді подкасту "Кляті питання" з керівником секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрієм Пойтою.
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Важливо: Цей епізод записувався до того, як спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирішила відправитись в азійське турне та завітати на Тайвань, спровокувавши нову кризу американо-китайських відносин.
Кляті питання
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