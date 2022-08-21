Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Кляті питання

"Бавовна" в Крыму, уменьшение темпа боевых действий, российские "добровольцы" из тюрем – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Воскресенье, 21 августа 2022, 11:23

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про наступне:

3:11 – Чим важливі вибухи у Криму?

10:53 – Що відбувається на фронтах і чому темпи наступу російської армії зменшились?;

15:28 – Як Росія набирає "добровольців" по тюрмах?

17:14 – Що відбувається у Пісках?

17:52 – На що вказує зменшення темпу бойових дій?

19:17 – Чому нам надсилають так мало зброї?

21:12 – Що відбувається у Харкові та Миколаєві?

22:40 – Що відбувається на Херсонщині?

26:26 – Що відбувається навколо Запорізької АЕС?

31:03 ­– Розмови про перенесення дати "референдуму" на зиму;

33:24 – Чим крутий супутник, який придбав Фонд Сергія Притули?

37:50 – Скільки безпілотників може отримати Росія від Ірану?

40:00 – Чи може КНДР відправити "добровольців" воювати за Росію та чи може Росія отримати від КНДР зброю?

43:42 – Що там Білорусь?  

Слухайте також інші епізоди подкасту "Кляті питання": 

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Реклама:
"Мы по природе подозреваем государство всегда". Николай Вересень о журнализме, актерской работе и фильме "Вересень"
14 августа 2023, 18:02 — Константин Дорошенко
Чем важен закон о медицинском каннабисе и в каких правок он нуждается? Объясняет депутатка Ольга Стефанишина
11 августа 2023, 19:23 — Федор Попадюк
Смогут ли международные авиакомпании летать в Украину, не дожидаясь конца войны?
10 августа 2023, 18:01 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Природа на экране. Что мешает развиваться в Украине документальному кино об окружающей среде
8 августа 2023, 19:31 — Дмитрий Симонов
"Национальный музей Голодомора - не о жертвах и убийствах, это музей о несокрушимости, стойкости и достоинстве украинцев", - Леся Гасиджак
7 августа 2023, 17:11 — Константин Дорошенко
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
8 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
179 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
26 эпизодов
Хроніки економіки
31 эпизод
УП. Вголос
27 эпизодов
(не)Безпечна Країна
19 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
78 эпизодов
Температура — нормальная!
66 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов