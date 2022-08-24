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Кляті питання

Иван Заец: Для того чтобы разрушить Россию как абсолютное зло, ее нужно победить на поле боя

Федор Попадюк — Среда, 24 августа 2022, 19:19

24 серпня 1991 року депутатами Верховної Ради УРСР було проголошено Акт Незалежності України. Рушійною силою цього процесу стали депутати Народної Ради, які були фактичною меншістю у тотально комуністичному парламенті комуністичної імперії.

На наступний день після того, як 19 серпня у Москві оголосили про створення ГКЧП, та відсторонення президента СРСР Міхаіла Горбачова від виконання обов’язків, українські демократи з Народної Ради скликали засідання, на якому Левко Лук’яненко був одним з перших, хто заговорив про скликання позачергової сесії Верховної Ради та про прискорення руху до здобуття незалежності.

На тому ж засіданні соратник В’ячеслава Чорновола депутат Іван Заєць взяв слово і сказав: "То ми мусимо сьогодні скликати позачергову сесію і поставити питання руба! На позачерговій сесії. Питання про незалежність".

Іван Заєць був депутатом Верховної Ради п’яти скликань, у 90-х роках обіймав посаду заступника голови Комітету у закордонних справах і зв'язках з СНД.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Ми запросили Івана Зайця у новий епізод подкасту "Кляті питання" щоб поговорити з ним як з людиною, яка була дотична до проголошення незалежності та розвалу радянської імперії про війну, яку рівно півроку тому розв’язала Росія.  

З ним ми поговорили про вторгнення Росії в Україну, про рашизм, про те, чи відчувались загрози імперського реваншу у 90-х та про відмінність українського суспільства у перші роки незалежності й зараз.

Слухайте також епізод подкасту "Українські 90-ті" про День Незалежності: 

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

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