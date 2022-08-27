Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Кляті питання

У России закончилась оперативная пауза, но они ничего не могут достичь – главное о войне через неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 27 августа 2022, 19:39

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про наступне:

00:24 – Півроку війни

4:34 – Чи можна вважати застій на фронтах нашою перемогою?

8:18 – Чи слід очікувати нових ракетних обстрілів з боку Росії?

14:48 – Що відбувається на лінії фронтів?

16:30 – Що там "бавовна" у Криму?

18:52 – Путін підписав указ про збільшення армії. До чого готується Росія?

23:53 – Що відбувається з мобілізацією в Україні?

25:50 – Вбивство Дар’ї Дугіної: Що відомо?

32:16 – Що там Білорусь?

Слухайте також:

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Реклама:
Действительно ли на Полесье возвращается самый большой хищник Европы и как волки и рыси переживают войну
12 июля 2023, 19:14 — Дмитрий Симонов
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
11 июля 2023, 17:35 — Роман Романюк, Федор Попадюк
Львов времени войны глазами супруги мэра
10 июля 2023, 20:43 — Константин Дорошенко
Месть, деньги и Вагнер. О расчеловечивании врага и кровавых миллиардах
9 июля 2023, 17:26 — Михаил Кригель
Анка Фельдгузен: "Россия не исчезнет, она будет там географически"
8 июля 2023, 16:50 — Алина Фролова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
6 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
175 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 эпизода
Хроніки економіки
26 эпизодов
УП. Вголос
26 эпизодов
(не)Безпечна Країна
16 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
73 эпизода
Температура — нормальная!
65 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов