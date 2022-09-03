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Кляті питання

Херсонское направление, 3-й армейский корпус, NASAMS и визит МАГАТЭ на ЗАЕС — главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 3 сентября 2022, 16:47

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне:

00:30 — Що відбувається на Херсонському напрямку? Коротко говоримо про контрнаступальні дії на півдні.

7:18 — Що відбувається на інших напрямках і куди росіяни кидають свій третій армійський корпус?

15:00 — Російське видання The Insider написало, що у російської армії почнуться проблеми з технікою та БК в кінці року. Наскільки це правда?

19:35 — Іран передав Росії безпілотники. Що про них відомо та які проблеми це створить для нашої армії?

25:10 — Україна отримає NASAMS. Що це за ППО і чим вона хороша?

30:40 — Російські пропагандисти розповідають про те, що Україна б’є HIMARS’ами по піхоті. Чи могло таке бути і що це означає?

33:00 — Як далеко до паритету по зброї?

35:40 — візит МАГАТЕ на ЗАЕС: Чи може він щось змінити?

41:00 — Що там Білорусь?

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Херсонское направление, 3-й армейский корпус, NASAMS и визит МАГАТЭ на ЗАЕС — главное о войне за неделю
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