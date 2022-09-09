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Кляті питання

Такого быстрого контрнаступления ВСУ россияне не ожидали – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 9 сентября 2022, 18:01

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне:

01:30 – Як йде контрнаступ на Харківському напрямку?

4:40 – Чим для росіян важливі Ізюм та Куп’янськ?  

8:30 – Чому росіяни ослабили харківський напрямок?

9:39 – Як РФ може відповісти на наш контрнаступ?

13:03 – Що відбувається на Південнобузькому напрямку?

15:30 – Що відбувається на інших напрямках?

17:30 – "Нам обережно ставитись до звільнених територій";

20:14 – Які плани були у Росії і як дії ЗСУ їх змінили?

22:46 – обговорюємо аналітичну публікацію від Валерія Залужного;

33:40 – Говоримо про M982 Excalibur та AGM-114 Hellfire;

37:20 – Росія звернулась до КНДР за снарядами. Про що це говорить?

40:30 – Що там Білорусь?

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з представником ГУР Вадимом Скібіцьким: 

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Такого быстрого контрнаступления ВСУ россияне не ожидали – главное о войне за неделю
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