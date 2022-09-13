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Кляті питання

Город жил, а теперь снова ничего не имеет. Как изменился Славянск после 24 февраля? Подкаст-репортаж

Федор Попадюк, Дмитрий Рясной — Вторник, 13 сентября 2022, 17:35

"У Слов'янську озброєні люди в камуфляжі захопили міськвідділ міліції" – це новина, про яку дізнались українці вранці 12 квітня 2014 року, чи не вперше почувши назву стотисячного міста у Краматорському районі Донецької області.

Після анексії Криму, Слов’янськ став першим містом на сході Україні, яке захопили російські диверсійні групи на чолі з офіцером ГРУ РФ Ігорем Гіркіним, який причетний до збиття Боїнга МН-17.

Місто звільнили 5 липня 2014 року в ході Антитерористичної операції. Після цього, як розповідає волонтерка Тетяна, місто знайшло своїх небайдужих людей: "У місті з’явилось багато активістів, які займалися розвитком парків, проведенням фестивалів, щоб людям було тут цікаво і молодь не їхала. І останні два роки місто зажило".

Після вторгнення Росії в Україну, розвиток Слов’янську став на паузу. Місто регулярно обстрілюють, а зі 120 тисяч місцевого населення, залишилось тисяч 20, які живуть у майже порожньому місті.

Кілька тижнів тому журналіст "Економічної правди" Дмитро Рясний, який збирає гроші на пікапи, які передає ЗСУ, їздив у Слов’янськ щоб передати нові авто нашим військовим. Автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк поїхав з ним, щоб подивитись на місто та записати кілька історій від людей, які живуть у Слов’янську та захищають його від російських військ.

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У цьому епізоді ви почуєте історії: 

  • Дмитра, який почав волонтерити та возити пікапи українським військовим; 
  • Волонтерки Тетяни, яка забезпечує військових усім необхідним від шкарпеток до бронежилетів;
  • Військового з 95-ї бригади з позивним Прораб, який захищає країну на Слов'янському напрямку. 
 

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з представником ГУР Вадимом Скібіцьким: 

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

Ще кілька фото з міста: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Всі фото: Федір Попадюк

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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