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Кляті питання

Освобождение Харьковщины, трофейная техника, обстрелы критической инфраструктуры — главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 17 сентября 2022, 20:56

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про наступне:

1:21 — обговорюємо деталі контрнаступу на Харківщині;

7:14 — Що не так з російською армією?

16:30 — Чи зможе Росія поповнити втрати зеками?

17:13 — Обговорюємо результати контрнаступу;

19:07 — Скільки трофейної техніки ми отримали?

21:12 — Як зміниться лінія фронту?

22:35 — Як може змінитись тактика Росії?

26:41 — Що відбувається на інших напрямках?

31:21 — Що відбувається у Бахмуті?

33:52 — Росія відклала у стіл так звані референдуми на окупованих територіях;

35:10 — Говоримо про обстріли критичної інфраструктури;

40:00 — Чи зник ризик для Харкова?

42:23 — Чи можуть західні партнери дати нам ще більше зброї?

43:32 — Що там Білорусь?

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з представником ГУР Вадимом Скібіцьким: 

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Освобождение Харьковщины, трофейная техника, обстрелы критической инфраструктуры — главное о войне за неделю
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