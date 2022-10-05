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Кляті питання

Между Украиной и Индией не все так плохо, особенно в последнее время. Как и почему Индия меняет свою позицию по отношению к войне?

Федор Попадюк — Среда, 5 октября 2022, 18:00

"Я знаю, що сьогоднішня епоха — не епоха війни, і ми багато разів говорили з вами по телефону на тему, що демократія, дипломатія та діалог — це всі речі, які стосуються світу...", - такі слова сказав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді Володимиру Путіну під час саміту Шанхайської організації співпраці.

Індія відома тим, що вона офіційно досі не засудила Росію за вторгнення в Україну; натомість вона закликає "обидві сторони" до діалогу. 

Як розповіла Олена Борділовська з Центру зовнішньополітичних досліджень Національний інститут стратегічних досліджень у подкасті "Кляті питання" Індія загалом продовжує дотримуватися свого традиційного нейтралітету.

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Проте останнім часом, як розповідає Борділовська, а саме після успішних контрнаступальних дій ЗСУ, акценти в індійських заявах і коментарях аналітиків щодо "української кризи" дещо змінилися. Все менше йдеться про "законне право Росії дбати про свої безпекові інтереси" на тлі "провокативної поведінки НАТО і США" у Східній Європі, та в Україні зокрема.

Також Індійські ЗМІ дуже негативно ставляться до загроз Путіна що до використання ядерної зброї.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо з Оленою Борділовською про те, якою країною Індія є зараз, про стосунки між Україною та Індією, Індією та Росією, відношення індійської влади до війни в Україні та ядерних погроз Путіна.

Кляті питання

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