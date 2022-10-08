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Кляті питання

Контрнаступление ВСУ, иранские беспилотники, проблемы мобилизации в РФ – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 8 октября 2022, 18:45

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо результати контрнаступу на Херсонщині та Донбасі, про те, як проходить російська мобілізація та з якими проблемами вона стикається, про іранські безпілотники та їхні характеристики та про Білорусь.

Важливо: цей подкаст записувався до вибуху Кримського мосту, тому нашу радість що до цієї події ви почуєте тільки у наступному епізоді.

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з американським генералом Веслі Кларком: 

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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11 эпизодов
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