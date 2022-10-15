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Кляті питання

Массированный ракетный удар по критической инфраструктуре, Крымский мост и заявления Лукашенко – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 15 октября 2022, 18:01

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня обговорюємо наслідки бавовни на Кримському мосту, масовані ракетні обстріли Росії по критичній інфраструктурі, ситуацію на фронтах та заяви Лукашенка про створення спільного з РФ угрупування військ. 

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з американським генералом Веслі Кларком: 

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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