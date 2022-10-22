Обстрелы украинских городов, иранское оружие, возможное отступление армии РФ из Херсона и Бахмут – главное о войне за неделю
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня обговорюємо нові російські удари по українських містах та обєктах інфраструктури, удари іранськими дронами по Києву, заяви про закупівлю Росією іранських ракет, заяви російського генерала Суровікіна про "непрості рішення" і можливий відступ з Херсону, ризики підриву дамби Каховської ГЕС, ситуацію на фронтах, складну ситуацію у Бахмуті та Білорусь.
Слухайте також новий епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з очільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм:
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Кляті питання
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