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Кляті питання

Обстрелы украинских городов, иранское оружие, возможное отступление армии РФ из Херсона и Бахмут – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 22 октября 2022, 13:21

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо нові російські удари по українських містах та обєктах інфраструктури, удари іранськими дронами по Києву, заяви про закупівлю Росією іранських ракет, заяви російського генерала Суровікіна про "непрості рішення" і можливий відступ з Херсону, ризики підриву дамби Каховської ГЕС, ситуацію на фронтах, складну ситуацію у Бахмуті та Білорусь.

Слухайте також новий епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з очільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм:

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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