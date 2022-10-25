Россия разрушает украинскую энергосистему. Можем ли мы остаться без электроэнергии зимой? Объясняет журналист Дмитрий Рясной

Від електроенергії залежить не тільки те, чи буде у вас в будинку працювати холодильник та телевізор. Куди важливіше те, чи буде у вас тепло та вода, і чи буде у вашому місті працювати каналізація.

Останні тижні, напередодні опалювального сезону, Росія вдається до тактики терору, руйнуючи ракетами та безпілотниками енергетичну інфраструктуру України. 18 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що з 10 жовтня російські окупанти зруйнували 30% електростанцій України.

В українських містах вже зараз перейшли до економії електроенергії – так, міста у різних регіонах України вирішили скороти роботу громадського транспорту, відключати зовнішнє освітлення та обмежити електропостачання великих підприємств. Також енергетичні компанії почали вдаватись до віялових відключень, а українців закликають вимкнути усе зайве та бути економними у час пікових навантажень.

З чого взагалі складається енергетична система України? Що було зруйновано та захоплено Росією після повномасштабного вторгнення? Що саме Росія зруйнувала в останні тижні? Як працює енергетична система зараз та чи можливий сценарій, при якому вся країна сидітиме без електроенергії? У новому епізоді подкасту "Кляті питання" про все це говоримо з енергетичним журналістом "Економічної правди" Дмитром Рясним.

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