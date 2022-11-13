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Кляті питання

Как прошли "промежуточные" выборы в США и как их результат повлияет на поддержку Украины? Объясняет эксперт Владимир Дубовик

Федор Попадюк, Владимир Дубовик — Воскресенье, 13 ноября 2022, 16:36

8 листопада у США відбулися проміжні вибори, на яких американці переобирали всіх 435 членів Палати представників Конгресу й третину (35) сенаторів. За останніми даними, Республіканська партія, найімовірніше, отримає більшість у нижній палаті, але демократи зберігають контроль над Сенатом.

Ці вибори також мали стати підґрунтям для реваншу у 2024 році експрезидента Дональда Трампа, чиї прихильники почали критикувати чинну адміністрацію за надміру щедру підтримку України. Однак, схоже "трампісти" серед республіканців ці вибори провалили.

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У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми обговорюємо саме вибори у США. Директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик пояснює, як зміниться розстановка сил серед американських демократів та республіканців, який результат отримали прихильники Трампа та як ці вибори вплинуть на допомогу Україні.

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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