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Кляті питання

Как захватывали и увольняли Змеиный? Говорим с Романом Романюком, написавшим об этом большой текст-реконструкцию

Федор Попадюк, Роман Романюк — Среда, 16 ноября 2022, 16:40

24 лютого до острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти із погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства. Прикордонники відповіли фразою, що стала крилатою: "Рускій воєнний корабль, іді нах#й".

Росіяни захопили Зміїний у перший день війни і тільки через 4 місяці, після потоплення крейсера "Москва" та низки обстрілів, російська армія втікла з острова, назвавши це "жестом доброї волі".

Реконструкцію того, як захоплювали та звільняли Зміїний, минулого тижня зробив журналіст УП Роман Романюк у своєму тексті "Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів".

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У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з Романом Романюком про важливість Зміїного для українців та росіян, про те, як відбувалось захоплення острова, в яких умовах була вимовлена та записана легендарна фраза про "руський воєнний корабель", про звільнення острова та про деталі, які не ввійшли у текст.

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Как захватывали и увольняли Змеиный? Говорим с Романом Романюком, написавшим об этом большой текст-реконструкцию
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