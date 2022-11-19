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Кляті питання

Обстрелы критической инфраструктуры, взрывы в Польше, "Рамштайн-7", ситуация на фронтах – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 19 ноября 2022, 11:55

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня обговорюємо нові ракетні обстріли критичної інфраструктури, пояснюємо, чому РФ стала менше використовувати "мопеди", проговорюємо ситуацію навколо вибухів у Польщі, нові поставки зброї та ППО.

Також пояснюємо, що відбувається зараз на лівому берегу Херсонської області та ситуацію на Донецькому та Сватівському напрямках.

Слухайте також подкаст "Чому вони крадуть?" та підписуйтесь на нього у Apple PodcastsGoogle Podcsasts та Spotify:

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

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