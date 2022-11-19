Обстрелы критической инфраструктуры, взрывы в Польше, "Рамштайн-7", ситуация на фронтах – главное о войне за неделю

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо нові ракетні обстріли критичної інфраструктури, пояснюємо, чому РФ стала менше використовувати "мопеди", проговорюємо ситуацію навколо вибухів у Польщі, нові поставки зброї та ППО.

Також пояснюємо, що відбувається зараз на лівому берегу Херсонської області та ситуацію на Донецькому та Сватівському напрямках.

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