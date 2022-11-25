Блекаут, обстрелы Херсона, возможные провокации РФ с химическим оружием — главное о войне за неделю

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Цього тижня обговорюємо нові ракетні обстріли, які призвели до блекауту, розповідаємо про можливі провокації РФ з застосуванням хімічної зброї, про те, як змінилось російське командування за 9 місяців війни, про ситуацію на фронтах, обстріли Херсону, та нові заяви Лукашенка.