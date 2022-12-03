Что происходит под Бахмутом? Главное о войне за неделю
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
Цього тижня обговорюємо можливі ракетні обстріли, відліт російських МіГів з території Білорусі, ситуацію на фронтах, особливо навколо Бахмуту та можливі ризики нового нападу з боку Білорусі.
Кляті питання
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