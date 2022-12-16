Обстрелы, ЗРК Patriot, ситуация на фронте, интервью Залужного и Беларусь — главное о войне за неделю
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
Цього тижня обговорюємо свіже інтерв’ю Валерія Залужного журналу The Economist, атаку дронів-камікадзе, ситуацію на Бахмутському та Сватівському напрямках, трошки згадуємо Запорізький напрямок та говоримо про перекидання російської техніки у Білорусь.
Важливо: Епізод записувався у четвер, 15 грудня, за день до ракетних обстрілів, що відбулись 16 грудня.
Слухайте також інші епізоди подкасту "Кляті питання":
Кляті питання
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